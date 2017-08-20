Тунис требует от ОАЭ извинений за отказ перевозить женщин

МИД Туниса потребовал от властей ОАЭ принести публичные извинения за инцидент, в котором авиакомпания Emirates Airlines отказала в услугах нескольким женщинам Туниса. МИД ОАЭ извинился перед МИДом Туниса, но теперь ему нужно публично разрешить конфликт и возобновить отношения стран.

Хмаис Жинауи, представитель МИД Туниса, рассказал о ситуации и указал на важность для отношений между странами озвучить МИД ОАЭ публичные извинения. Представитель Эмиратов уже поговорил с Жинауи и принес извинения в режиме телефонного звонка. Однако, отметил Жинауи, конфликт может иметь негативные последствия и его необходимо разрешить путем публичного признания вины.

Как уже сообщалось, 22 декабря Emirates Airlines отказали в посадке на борт своего самолета нескольким женщинам из Туниса. Позже в ОАЭ сообщили, что отказ мотивирован опасением «террористических угроз».