Мэр российской столицы Сергей Собянин назвал имя нового замглавы департамента науки Москвы. Ею стала Олеся Беленькая.

Сегодня стало известно о новых назначениях в московском городском правительстве. Одним из руководителей департамента, который занимается развитием науки, промышленности и бизнеса в российской столице, стала Олеся Беленькая. Она примет на себя обязанности заместителя руководителя ведомства.

Об этих назначениях проинформировал официальный ресурс администрации Москвы, где был опубликован текст распоряжения глава города Сергея Собянина. Сообщается, что договор с чиновником был подписан на пять лет.

Ранее сообщалось, что новым главой района Лианозово в Москве стал Сергей Юрьев. Его вступление в должность состоялось 22 декабря. Контрактные обязательства продлятся один год, после чего договоренности могут быть продлены по соглашению сторон.