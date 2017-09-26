СМИ: Россия ограничит полеты американской авиации над территорией РФ

Россия намерена с нового года ограничить полеты авиации США над своей территорией. Об этом сообщают некоторые СМИ со ссылкой на источник.

С 1 января наступающего года российское правительство намерено ввести в действие зеркальные меры ответа на ограничения полетов российских самолетов наблюдателей над некоторыми территориями США.

В частности, речь шла о закрытии неба в целях безопасности над Аляской и Гавайскими островами. Россия, по сообщению источника, планирует поступить таким же образом. В ближайшее время будет закрыта Калининградская область от полетов американских военных летчиков.

Подобный договор об открытом небе действовал между Соединенными Штатами и Россией на протяжении последних 25 лет. Его поддержали члены ОБСЕ и участниками этого соглашения являются более тридцати стран мира.

Согласно договору, стороны имеют право беспрепятственного наблюдательного полета над указанными территориями с целью удостоверения, что государство не имеет возможности вести такую деятельность, которая бы нарушала действие иных стратегических договоров между странами.