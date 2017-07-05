Из ЛНР вывезли украинских пленных для обмена

Из ЛНР вывезли украинских пленных для процедуры обмена. Мероприятие должно состояться 27 декабря.

Представители руководства самопровозглашенной республики ЛНР заявили, что процедура обмена военнопленными между Луганском и Киевом вступила в свою первую стадию.

Руководитель рабочей группы по обмену пленными рассказала, что группа бойцов украинской стороны, которые содержались в следственном изоляторе в ЛНР, уже выехала к месту, где произойдет обмен на военнопленных Донбасса. Мероприятие должно произойти сегодня, 27 декабря.

Напомним, что стороны смогли договориться о взаимном обмене пленных. Составлены точные списки фамилий. Со стороны Донбасса на Родину должны вернуться более 300 человек. Киев намерен вернуть под свой контроль более семидесяти человек, попавших в плен во время боев на Донбассе.