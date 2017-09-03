Захарова осудила Госдеп во вмешательстве в выборы

Дипломат МД России Мария Захарова осудила Госдеп США за заявления по Алексею Навальному. Она заявила, что американцы осуществляют прямое вмешательство в выборы.

Представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова прокомментировала претензии американских политиков, которые высказали свое мнение после отказа ЦИК зарегистрировать оппозиционера Алексея Навального в качестве претендента на кресло президента России.

Голос МИД РФ заявила, что это прямое вмешательство в электоральный процесс выборов-2018. Захарова выразила в Facebook уверенность, что подобные высказывания из Госдепа США не останутся единственными.

Напомним, что представитель внешнеполитического ведомства США Ноэл выразил обеспокоенность слишком строгими мерами российского правительства в отношении иных лиц, которые стремятся участвовать в президентской гонке.

Ранее сообщалось, что в ЦИК России отказали политическому деятелю Алексею Навальному участвовать в выборах 2018 года.