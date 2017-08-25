Пентагон назвал численность боевиков ИГИЛ* в Сирии и Ираке. Об этом рассказал представитель военного ведомства США.

Командующий международной коалицией в ближневосточном регионе рассказал, какова может быть численность членов террористической организации ИГИЛ*, которые располагаются и продолжают вести боевые действия в Сирии и Ираке.

По данным Пентагона, их численность сегодня не превышает одной тысячи человек. Ранее командование войск США называло иную цифру. Некоторое время назад до разгромной операции международных сил в Сирии количество вооруженных бандитов под флагами террористов могло быть более трех тысяч.

Напомним, что российские войска приняли участие в освобождении значительной территории Сирии от террористических формирований, которые долгое время держали под контролем целые регионы этой страны. Большинство членом ИГ* были уничтожены, остальные подались в бегство.