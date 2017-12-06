Генштаб рассказал о провокациях американского F-22 над Сирией

Генштаб России рассказал о провокациях американского F-22 над Сирией. Инцидент произошел 13 декабря.

Начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов рассказал о некоторых подробностях инцидента, который имел место быть не так давно в небе над Сирией. В этом районе все участвующие в боевых действиях стороны миротворцев договорились, что совместно станут использовать район у реки Евфрат Сирийской республики в целях деэскалации конфликта.

Члены западной коалиции хорошо были осведомлены об этом и никаких вопросов прежде не возникало. Однако, по словам Герасимова, неприятный и опасный инцидент в указанном регионе произошел 13 декабря текущего года.

Российские истребители совершали плановый осмотр местности в своем районе действий, но на опасную дистанцию к ним несколько раз приближался самолет американских ВВС. Истребитель F-22 имитировал нападение на самолет России, однако после того, как российские летчики приближались к нему, Raptor отступал на безопасное расстояние.