Путил встретился с детьми после Кремлевской елки

Российский президент Владимир Путин по дороге в Дом правительства не смог устоять и пообщался с детьми, которые посетили Кремлевскую елку. Дети задавали президенту довольно взрослые вопросы, касающиеся политики, на которые Путин дал честные ответы.

Владимир Путин направлялся на заседание в Дом правительства, а по дороге решил встретиться и пообщаться с детьми, которые приехали на Кремлевскую елку. Встреча Путина с маленькими россиянами прошла на Соборной площади. В ходе беседы дети поинтересовались, как президент относится к оппозиции, на что он ответил, что к здравой оппозиции относится нормально. Также ребят заинтересовало, где в настоящий момент находится пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Глава России отметил, что, возможно, тот уже приехал в Дом правительства.

Были и совсем детские вопросы, относительно того, исполняет ли Дед Мороз желания правительства, на что Путин отметил, что такое иногда случается. Напоследок Владимир Владимирович сфотографировался с детьми и пожелал им счастливого Нового года. Получив пожелания в ответ, он продолжил свой путь.