ЦИК не исключил проблем при голосовании россиян на выборах в Украине. Об этом рассказала глава комиссии Элла Памфилова.

В Центральной избирательной комиссии выразили обеспокоенность, что граждане России, проживающие или находящиеся временно на территории Украины, смогут беспрепятственно проголосовать на ближайших президентских выборах в марте следующего года.

По словам главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой, есть вероятность, что снова к избирательным участкам, расположенным на территории консульств в Украине, будут приходить агрессивно настроенные жители Киева и других городов и всячески мешать осуществлению права на выборы россиянам.

Подобные инциденты фиксировались в прошлом году на выборах в Госдуму, есть негативный опыт. Памфилова думает, что многие люди попытаются осуществить свои гражданские права в приграничных городах, однако провокации могут быть всегда.

Председатель ЦИК надеется все же, что в Украине скоро ситуация с этим поменяется и конфликты уйдут в историю.