Ксению Собчак зарегистрировали в ЦИК кандидатом в президенты. Об этом рассказали российские СМИ.

36-летняя Ксения Собчак с сегодняшнего дня имеет право осуществлять действия, которые необходимо сделать в рамках избирательной кампании. Она может открыть избирательный счет, а ЦИК уже провел регистрацию ее доверенных лиц.

Собчак уже поблагодарила за сотрудничество главу ЦИК Эллу Памфилову и выразила надежду на плодотворную и законную деятельность.

Напомним, что Ксения Собчак пошла в избирательную кампанию по выборам президента России под флагом партии «Гражданская инициатива». Теперь ей предстоит собрать не менее ста тысяч подписей избирателей в свою поддержку.

Ранее мы сообщали, что 25 декабря Ксения Собчак отнесла документы в ЦИК для выдвижения в президенты. Светская львица и начинающий политик идет под лозунгом «Против всех».