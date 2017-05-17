Гей из Чечни публично извинился перед Кадыровым по принуждению

Гей из Чечни признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации и публично принес свои извинения Рамзану Кадырову. По словам гомосексуала, его заставили прочесть текст с готовой речью и угрожали нанести вред семье.

В Чеченской Республике появляются данные о том, что люди с нетрадиционной ориентацией испытывают гонения и преследования. Гомосексуалист Эскерханов утверждает, что его силой заставили обратиться к телезрителям и принести Рамзану Кадырову свои извинения.

В эфире чеченского канала гей сообщил, что журналисты Запада заставили его сделать каминг-аут и «опозорить народ ЧР». Теперь Эксерханов утверждает, что с таким заявлением его заставили выступить.

Гомосексуалист рассказал, что его угрозами и насилием вынудили прочесть уже готовый текст. По словам Эскерханова, у него не было выбора и он не мог не извиниться перед Кадыровым. Гею угрожали расправой и намекали, что у его семьи могут быть неприятности.

Сейчас Эскерханов старается не выходить на улицу и прячется, боясь за свою жизнь. Ему дали понять, что за выступления и публичные слова он может попасть в беду. Гей Эскерханов – первый мужчина из Чечни, который решился публично признать свою нетрадиционную ориентацию.