Глава Минтруда Топилин признал подарки чиновникам «уходящей традицией»

Глава Минтруда Максим Топилин признал подарки чиновникам «уходящей традицией». Об этом он рассказал в интервью российским СМИ.

Руководитель министерства труда и соцзащиты России считает, что эпоха с дорогими подарками чиновникам уже уходит в прошлое. Должностным лицам уже сейчас нельзя принимать никаких преподношений, цена которых более трех тысяч рублей. Исключения составляют лишь те случаи, когда подарки были сделаны во время официальных встреч, мероприятий, закрепленных в протоколе и служебных командировках. Остальные случаи могут трактоваться законодательство в негативной форме и преследоваться надзорными органами.

Максим Топилин высказался, что не против подарков, к примеру, женщинам на Восьмое марта в виде цветов, но в остальных случаях лучше не давать повод для обсуждения. «Это все уходящие традиции», - подытожил министр.

Напомним, что широкий резонанс недавно вызвало уголовное дело в отношении бывшего главы МЭР Алексея Улюкаева. Он был признан виновным за взятку в особо крупных размерах.