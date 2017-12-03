МИД РФ: Разочарованы решением США поставлять винтовки в Украину

В российском МИД прокомментировали решение США поставлять винтовки в Украину. По мнению замглавы внешнеполитического ведомства Григория Карасина, это путь к войне.

В Москве остались крайне разочарованы неоднозначным решением американской стороны поставлять некоторые виды вооружений в украинские военные части. Речь идет, в частности, о снайперских винтовках, которые предполагается использовать в ходе военного конфликта на востоке Украины.

По мнению представителя МИД России Григория Карасина, такое решение ведет к войне, но не к мирному урегулированию. Подобная логика очень примитивна и опасна. Она не предполагает продвижения сторон к приостановке военных действий на Донбассе.

Напомним, ранее сообщалось о том, что правительство Канады включило Украину в список стран, куда возможны поставки летального оружия.