СМИ: КНДР готовит к запуску новый спутник

КНДР готовит к запуску новый спутник. Об этом написали издания Южной Кореи со ссылкой на источники.

В Сеуле опасаются нового витка напряженности из-за очередного запуска космического спутника, который может быть осуществлен в ближайшее время с космодрома на территории Северной Кореи.

Разведывательный аппарат получил название «Кванменсон», что переводится как «яркая звезда». Сообщается, что это уже пятый по счету спутник КНДР. Однако технические характеристики устройства, его возможности и иные подробности неизвестны.

Четвертый по счету спутник отправился в космос примерно два года назад. Отмечается, что именно после этого запуска ситуация на Корейском полуострове обострилась с новой силой и этот виток конфликта не погашен до сих пор.

Ранее мы писали о том, что руководство КНДР сочло санкции ООН в отношении них агрессией и актом войны.