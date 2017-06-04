Трамп: США становятся великими быстрее, чем ожидалось

США становятся великими быстрее, чем ожидалось ранее. Об этом заявил на страницах в соцсети американский лидер Дональд Трамп.

Президент США сразу после Рождества захотел немного взбодрить американских граждан и призвал поскорее вернуться к насыщенной и серьезной работе, чтобы экономика продолжала расти в 2018-ом так же, как в уходящем году.

По словам Трампа, США становятся вновь «великими» даже быстрее, чем ожидалось ранее. Поэтому необходимо после Рождества вернуться к работе и приносить своей деятельностью успех. Такую запись он оставил на своей странице в социальной сети Twitter.

Подобные высказывания переплетаются с лозунгом, который он использовал во время предвыборной гонки в конце прошлого года. Тогда Трамп обещал общими усилиями граждан страны вновь «сделать Америку великой».

Ранее мы сообщали, что Трамп заявил о том, как победил в войне за Рождество.