В МИД Германии не видят возможности вступления Украины и Турции в ЕС. Об этом рассказал журналистам глава внешнеполитического ведомства этой страны.

Немецкий дипломат Зигмар Габриэль критически относится к идее о возможном вступлении Турции и Украины в семью Европейского Союза. По его словам, этого не произойдет в ближайшем будущем.

Габриэль отметил, что конструктивный диалог по возможности тесного сотрудничества между этими странами необходимо налаживать. В МИД Германии уверены, что процесс, который сейчас наблюдается между ЕС и Великобританией мог бы стать платформой для долгосрочного выстраивания отношения с Анкарой и Киевом. Если такая модель в ходе Brexit будет найдена и она окажется эффективной, то Украина с Турцией смогут в дальнейшем на нечто подобное рассчитывать. Также Габриэль заметил, что Турция могла бы стать полноправным членом таможенного союза с Европой, однако это произойдет только после того, как политическая ситуация в этой страны изменится.