Кадыров создал учетную запись в Telegram для обратной связи

Рамзан Кадыров создал учетную запись в мэссенджере Telegram для обратной связи. Каждый желающий может задать ему интересующий вопрос, написав в аккаунт @kadyrovcall.

В связи с тем, что многие пользователи сети неоднократно призывали президента Чеченской республики Рамзана Кадырова создать свою учетную запись в Telegram для обратной связи. Кадыров прислушался к мнению граждан, и решил, что создание своего аккаунта в мэссенджере действительно облегчит коммуникацию между представителями власти и народом.

Так, связаться с Кадыровым можно в Telegram, введя @kadyrovcall.