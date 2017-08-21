Мединский исключил Кобзона из экспертного совета Минкультуры

Глава Минкультуры РФ Владимир Мединский сделал некоторые перестановки в экспертном совете ведомства. Из его состава исключен Иосиф Кобзон.

Народный артист России теперь не является членом экспертного совета, действующего при министерстве культуры РФ. Об этом решении сегодня заявил глава российского министерства Владимир Мединский.

По его словам, в Совет входят теперь 33 видных отечественных деятеля культуры. Раньше он состоял из списка в 22 фамилии знаменитостей. Однако кредит доверия к Иосифу Кобзону со стороны главы Минкультуры, похоже, сошел на нет. Вместо него пригласили несколько других деятелей, в том числе Сергея Безрукова, Николая Цискаридзе и Карена Шахназарова.

Ранее сообщалось, что Мединский резко высказался против критики в свой адрес со стороны Иосифа Кобзона. Открытый конфликт вылился в конкретные действия.