ЦИК отказалась регистрировать Навального кандидатом в президенты России

Работники Центральной избирательной комиссии отказалась зарегистрировать Алексея Навального для участия в президентских выборах 2018 года. Такое решение приняли на заседании 25 декабря.

Днем ранее команда оппозиционера собирала в пользу политического лидера подписи в крупных городах Российской Федерации. Вечером того же дня сообщалось о том, что Алексей Навальный принес в ЦИК пакет документов на выдвижение и даже успел провести небольшой митинг перед журналистами и сторонниками.

Однако члены ЦИК отказали ему в праве участия в предвыборной гонке. Главной причиной такого решения стала непогашенная условная судимость политика, которую ему присудили за тяжкое преступление относительно "Кировлеса".