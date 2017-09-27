Трамп: Я победил в войне за Рождество

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что победил в войне за Рождество. Об этом он написал в своем Twitter.

В канун католического Рождества Трамп отметился сообщением на своей странице в популярной социальной сети. Он написал, что доволен тем, что отбил право говорить на рождественские праздники «Счастливого Рождества», как это было много веков до этого и поздравил всех американцев старым выражением.

Напомним, что в США партия консерваторов развернула кампанию против того, чтобы все граждане США пользовались устоявшимся выражением «Счастливого Рождества». В частности, они аргументировали свою позицию тем, что в стране проживает много национальностей и не все они отмечают Рождество, а только Новый год или Хануку в иудействе. Поэтому в это время политкорректно употреблять другую фразу. Например, «Счастливых праздников». Однако с такой постановкой вопроса не согласился сам глава государства.