Представитель США Хейли прокомментировала сокращение бюджета ООН

Представитель США Никки Хейли прокомментировала сокращение бюджета ООН. Об этом стало известно из сообщений западных таблоидов.

В США считают, что проблема с чрезмерным бюджетом ООН стоит остро на повестке дня уже давно. В этом году его вновь урезали, и теперь он составляет немногим больше пяти миллиардов долларов.

Постоянный представитель от США в международной организации Никки Хейли заявила, что ее страна больше не позволит бездумно тратить деньги на различные цели. Механизм предоставления отчетности и прозрачности должен быть еще ужесточен, чтобы подконтрольность расходов была понятна всем. По словам Хейли, власти США намерены и дальше стремиться сокращать бюджет организации и более эффективно расходовать средства.

Напомним, что ранее представители других стран заявляли, что на подержание миротворческих и гуманитарных миссий потребуется привлечение дополнительных средств от основных участников ООН.