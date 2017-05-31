Действующий лидер России Владимир Путин пропустит собственное выдвижение в президенты. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.

Представитель президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Владимир Путин не намерен 26 декабря лично присутствовать на заседании инициативной группы. На политическом мероприятии будет решаться вопрос о поддержке выдвижения действующего президента страны на новые выборы, кампания кандидатов для которых стартовала неделю назад.

Песков отметил, что график у Путина настолько серьезный, что он не сможет посетить все мероприятия сразу. Отмечается, что ему предстоит для ЦИК собрать триста тысяч подписей от избирателей, чтобы на законных основаниях попасть в бюллетени для голосования. Состав инициативной группы должен составлять не менее пятисот человек.

Напомним, что самовыдвиженцы такие, как Владимир Путин, должны подать заявку на участие в выборах в ЦИК до 7 января будущего года. День непосредственного голосования – 18 марта.