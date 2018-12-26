Украинские боевики намерены сорвать мирные переговоры, сообщает командование ДНР.

Разведка доложила о готовящейся провокации на территории подконтрольной Киеву Авдеевки, что близ Донецка. Командование операцией объединенных сил планирует обстрелять собственные позиции из артиллерийских установок, после чего обвинить в этом ДНР.

Уже не впервые в ДНР заговорили о подготовке ВСУ вооруженной провокации, как это произошло накануне и в результате погибли украинские каратели. Тогда Зеленский открыто обвинил в этом Россию. Сейчас же командование, ранее преданное идеям Порошенко, и сегодня хочет спровоцировать Зеленского на «ответные» меры устроив провокацию. Тем самым подписание мирного договора будет сорвано, а долгожданный мир в непризнанных республиках и близлежащих районах Украины станет снова невозможным.

Вероятно, что часть командования, которую ещё не заменили, продолжает вектор военной агрессии против ЛДНР и никакой мир не нужен. Однако не стоит забывать о том, что там уже появились первые граждане Российской Федерации, получившие паспорта. А согласно военной доктрине РФ - президент вправе применять Вооруженные силы для защиты граждан России. Поэтому для украинской власти есть только один выход - подписание мирного договора и выполнение всех пунктов минских соглашений.