Прислушался к Жириновскому? Зеленский «охладился» в мариупольских фонтанах

«Намочиться» пришлось и охранникам президента Украины.

Аномальная июньская жара заставляет совершать легкомысленные, ребяческие поступки даже серьезных политиков. Во время своего визита в Мариуполь, президент Украины Владимир Зеленский, проходя сквозь большое скопление народа, решил срезать путь к своему автомобилю и пробежался через работающий фонтан.

Событие произошло 15 июня на Театральной площади города, где Зеленский во время своего визита обращался с речью к жителям города. Послушать президента собралось большое количество местных жителей. После окончания речи Зеленский вышел к народу и попытался пройти к своему автомобилю, но желание граждан лично поприветствовать президента серьезно его затормозило. Президент быстро нашел выход из создавшегося положения и бросился в работающий фонтан, чтобы срезать путь. Охране президента ничего не оставалось делать, как последовать за ним.

Примеру главы государства пробежаться и немного охладиться последовали некоторые мариупольчане, бросившиеся в фонтан сразу за ним.

По всей видимости, идею с фонтаном Зеленский подсмотрел у своего тезки Владимира Жириновского, который неделю назад рекомендовал всем россиянам не стесняться, и во время прогулок прыгать в свежую водичку фонтанов. К сообщению в социальной сети прилагалось фото, на котором Владимир Вольфович в окружении группы людей стоит в фонтане. Неужели украинский президент стал прислушиваться к российским политическим деятелям?

Реакция на выходку украинского президента со стороны российских пользователей социальных сетей не заставила себя долго ждать. Ему рекомендовали отнестись серьезнее к проблемам государства, а не впадать в детство, бегая по фонтанам и детским площадкам.