Однопартийность - вред народу? Жириновский раскритиковал «полуторапартийную» систему Путина

Сегодня, 16:48 \\ Политика

Россияне не могут достучаться до «высоких кабинетов», поскольку чиновники не хотят докладывать о жалобах на вверенных им участках.

Лидер ЛДПР считает, что проблема озвученная ещё в 1982 году Юрием Андроповым о том, что власть не знает своего народа - имеет место быть и сейчас. Жириновский называет однопартийную систему власти диктатурой, в которой карьерная лестница только одна. Если чиновник доложит о плохом положении дел у себя в городе - его могут уволить за плохую работу. И именно поэтому так часто люди не могут получить ответы на свои жалобы и предложения, поскольку до верхов это так и не доходит.

По мнению лидера либерал-демократов, эту проблема существовала ещё до революции, когда императору приносили записки, в которых говорилось о хорошем положении дел, что народ доволен и никто не жалуется. Однако ни слова не говорилось о голове, протестах и возмущениях народа. В СССР также существовала проблема, когда положение дел знали только на бумаге, а истинные проблемы оставались в мусорных вёдрах чиновников. От районного, который пишет в область, что всё хорошо, и так далее до самого Кремля.

Такая же ситуация наблюдается и сегодня, когда практически во всей структуре власти находятся представители одной правящей партии. Для народа однопартийность - это вред, поскольку страх чиновника потерять свое место сильнее собственного чувства долга перед народом. Жириновский раскритиковал «полуторапартийность» Путина за невозможность россиян выбирать, поскольку представителей других партий притесняют и не дают прорваться к голосованию. Это в первую очередь лишает народ выбора. Следовательно, лишает возможности обращаться к власти, когда это необходимо. Единственным выходом у людей остаётся писать Путину лично, поскольку не все чиновники способны на честное и открытое общение с народом.

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Автор - Андрей Вознесенский
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