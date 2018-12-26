Герхард Шредер считает присоединение Крыма к России законным

Сегодня, 10:36 \\ Политика

Бывший канцлер Германии заявил, что Крым был присоединен на законных основаниях. Также он предложил отменить санкции против Российской Федерации.

 

Во время предвыборной кампании Социал-демократической партии германии Шредер отметил, что полуостров является старой российской территорией. Он призвал украинские власти соблюдать Минские договоренности и отменить санкции, наложенные в ходе конфликта на востоке Украины.

Экс-канцлер видит в присоединении Крыма одобрение со стороны населения, поэтому нельзя говорить об агрессии со стороны российских властей.

Ранее политик уже выступал с подобным заявлением. В 2017 году он призвал властей Германии не разрушать отношения с Россией, так как нельзя разобщать народы с общей историей. Также он подчеркнул, что в вопросе немецко-российского сотрудничества нельзя потакать интересам США, потому как «Штатам не нужна сильная Россия». Шредер уверен, что Германия должна придерживаться другой позиции.

В мае американский посол заявил, что для немецких компаний, сотрудничающих с Россией, будут применены санкции. Согласно позиции Вашингтона, действия Германия делают Европу зависимой от России.

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