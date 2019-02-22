Министерство юстиции РФ предлагает конфисковать незадекларированные доходы чиновников

Сегодня, 14:56 \\ Политика

Новый законопроект разработан в рамках национального плана борьбы с коррупцией на 2018-2020 годы и уже опубликован на портале нормативных актов ведомства.

 

Сейчас в пользу государства могут быть изъяты недвижимость, транспортные средства и ценные бумаги чиновника, стоимость которых выше совокупного легального дохода семьи за три года. Генеральная прокуратура ранее сообщала, что в суды за последние годы было направлено большое количество исков о взыскании имущества в пользу государства. За счет этого удалось пополнить бюджет на 11.5 миллиардов рублей. В частности в доход государства были обращены незадекларированные активы бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна.

Нововведение позволит изъять не только имущество, но и денежные средства со счетов, если их легальность не будет подтверждена в установленные сроки. При этом будут приниматься во внимание доходы не только самих чиновников, но и их супругов.

По мнению некоторых адвокатов, у недобросовестных служащих все же будет возможность избежать конфискации средств, если они оформят развод и переведут деньги на счета бывшего супруга или супруги. То есть законопроект требует доработки в части способов контроля за доходами.

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