РЖД отменила остановку в Шиесе - активисты ждут зачистки до Прямой линии Путина

Сегодня, 20:00 \\ Политика

Местная власть в Архангельской области может попытаться радикально решить вопрос, чтобы не нарваться на неудобные вопросы от президента России.

Вот уже который месяц в Архангельской области не стихает накал страстей, связанный со скандальной стройкой мусорного полигона на станции Шиес. Активисты из числа местных жителей пытаются добиться отмены всех проектов, опасаясь, что сюда будут свозить отходы из Москвы, портя экологию региона.

Многие протестующие возлагают большие надежды при разрешении ситуации на центральные органы власти, поскольку губернатор и прочая местная власть откровенно пренебрегает их мнением. Есть надежда, что посодействовать сможет президент России Владимир Путин, который уже разрешил ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге. На 20 июня намечена очередная Прямая линия, в ходе которой традиционно граждане со всей России обращаются к главе страны за помощью.

Понимая, что на Путина в этот день посыплются вопросы о Шиесе, которые он переадресует губернатору и органам местного самоуправления, чиновники могут попытаться решить проблему радикально уже в ближайшие дни, считают активисты. Именно с этим связывают то, что РЖД отменила остановку в Шиесе – теперь все поезда проезжают мимо этой станции, что объяснили техническими причинами.

Протестующие считают, что подобный шаг является предзнаменованием «зачистки» и ждут расправ со стороны силовиков и ручных ЧОПовцев губернатора. Но избавит ли это от неудобных вопросов президента? Возможно, в случае разгона митинга этих самых вопросов станет в разы больше.

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Автор - Артемий Вишневецкий
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