Не церемонятся: Белорусы расстреляли очередного душегуба – либералы возмущены

Сегодня, 18:39 \\ Политика

Смертный приговор убийце трёх человек Александру Жильникову был приведён в исполнение вопреки жалобам в ООН и Генпрокуратуру РБ, сообщает незарегистрированный правозащитный центр «Весна».

В Беларуси, несмотря на давление либеральной оппозиции и международной общественности, продолжают приводить в исполнение смертные приговоры. Очередного «душегуба» белорусы расстреляли накануне. Об этом СМИ сообщили в незарегистрированном Минском правозащитном центре «Весна».

Сообщается, что высшая мера наказания была применена по отношению к Александру Жильникову. Мужчину признали виновным в групповом убийстве двух человек. Следствие установило, что в декабре 2015 года он и его подельник Вячеслав Сухарко хладнокровно убили пару молодых минчан. Убийство лишь девушки мужчинам якобы заказала бывшая сожительница парня, однако злоумышленники решили поквитаться с обоими. Помимо прочего белорусские правоохранители установили причастность Жильникова и Сухарко к убийству мужчины из города Колодищи, который сдавал им жильё.

Несмотря на то, что примерно половина белорусов одобряет существование смертной казни в стране, либералы возмущены «бесчеловечностью» властей, которые «не церемонятся» с жестокими убийцами. «Правозащитники» подчёркивают, что Жильников подал в комитет ООН по правам человека жалобу на действия властей, а также прошение о пересмотре приговора в Генпрокуратуру РБ. Судьба Сухарко остаётся неизвестно, но высока вероятность, что вскоре он может понести аналогичное наказание.

Беларусь остаётся единственной в Европе и СНГ страной, где все ещё действует эта мера наказания. Именно это обстоятельство, во многом, является причиной критики Минска в Европе и отказа принимать его делегацию в ПАСЕ. В то же время мало кто вспоминает о примере самой демократичной страны мира – США, где от смертной казни никто отказываться не собирается.

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Автор - Артемий Вишневецкий
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