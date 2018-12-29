На страже границы: Таганрогскую бухту с выходом в Азовское море отдали ФСБ

Сегодня, 16:18 \\ Политика

По распоряжению Дмитрия Медведева, бухта отдана на 20 лет.

Согласно подписанному Дмитрием Медведевым документу, определённая часть акватории с выходом в Азовское море была передана в пользование пограничного управления ФСБ по Ростовской области. Этой территорией является бухта Андреева Таганрогского, она передаётся в пользование на 20 лет. В этом промежутке времени гражданским запрещается посещать Таганрогскую бухту и осуществлять свою деятельность.

В документе оговаривается, что в связи с эскалацией конфликта на Донбассе, пограничники с Таганрогской бухты будут стоять на страже границы с Украиной. Также они обязаны поддерживать порядок бухты и не допускать экологической катастрофы.

Местные жители питают определённую надежду от того, что бухту отдали пограничникам и согласно договору, они могут уменьшить загрязнение экологии от соседнего металлургического комбината. Результат своей деятельности погрануправление будет предоставлять в ежеквартальном отчёте.

Поделиться новостью:
Автор - Дмитрий Романов
Главное за неделю

5 лет в кресле, 6 лет в тюрьме: Зеленский может прямо сейчас «наговорить» на серьёзную статью УК

За месяц президентства украинский «гарант» несколько раз злоупотребил властью.

Тяжелый разговор? Путину придется отвечать на неудобные вопросы о Голунове

Владимир Путин не давал особых распоряжений по Дегу Голунова до начала «Прямой линии».

Мечты отставного американского генерала: Киев «вяжущий руки» Кремлю

 Прибывший из Пентагона «персональный пенсионер», предупредил власти Украины о новой...

За Голунова «сесть» готовы: Власти стали задерживать участников запрещённого марша

Призыв Голунова не выходить на несанкционированное шествие не был услышан, ведь многие...

Чистка «слабовиков»: Развал «дела Голунова» может избавить Путина от зарождения майдана в России

Указ президента о присвоении генеральских званий ряду офицеров МВД может...

Американцы паникуют, россияне загорают - Моряки РФ «взорвали мозг» Сети реакцией на корабль ВМС США

США выложили видео сближения, чтобы доказать вину РФ, а получилось наоборот. Опять.

Риэлторы: Ценник на «вторичку» растет

 Спрос на вторичном рынке жилья в 2019 году показывает положительную динамику.

Иван Голунов повторяет судьбу Листьева. Кто следующий?

Буквально на днях, 6 июня журналист был арестован за подозрение в хранении и сбыте...

«Искусственная бедность россиян»: Экономист Делягин объяснил Силуанову причину нищеты в РФ

Эльвира Набиуллина может быть ответственной за то, что народу нечего откладывать на...

Ростовская экономика резко «просела» за первую половину 2019 года

В выигрыше осталась только розничная торговля, а регион в целом «откатился» на несколько...

Репрессии в России? В Германии СМИ извратили дело Голунова, чтобы демонизировать Путина

С освобождением журналиста его немецкие коллеги стали осторожнее с высказываниями.

Каждый может стать «наркоманом»: Результаты экспертизы Ивана Годунова оказались отрицательными - СМИ

Появились первые хорошие новости в деле Голунова и для каждого россиянина в отдельности.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ