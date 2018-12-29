На страже границы: Таганрогскую бухту с выходом в Азовское море отдали ФСБ

По распоряжению Дмитрия Медведева, бухта отдана на 20 лет.

Согласно подписанному Дмитрием Медведевым документу, определённая часть акватории с выходом в Азовское море была передана в пользование пограничного управления ФСБ по Ростовской области. Этой территорией является бухта Андреева Таганрогского, она передаётся в пользование на 20 лет. В этом промежутке времени гражданским запрещается посещать Таганрогскую бухту и осуществлять свою деятельность.

В документе оговаривается, что в связи с эскалацией конфликта на Донбассе, пограничники с Таганрогской бухты будут стоять на страже границы с Украиной. Также они обязаны поддерживать порядок бухты и не допускать экологической катастрофы.

Местные жители питают определённую надежду от того, что бухту отдали пограничникам и согласно договору, они могут уменьшить загрязнение экологии от соседнего металлургического комбината. Результат своей деятельности погрануправление будет предоставлять в ежеквартальном отчёте.