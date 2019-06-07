Россия+Украина=? Путин рассказал о перспективе взаимоотношений двух стран

Сегодня, 16:31 \\ Политика

Российский президент надеется, что новое руководство Украины перестанет оправдывать положение в стране происками северного соседа.

В интервью телеканалу «Мир» Владимир Владимирович рассказал, какой он видит перспективу дальнейших взаимоотношений между Россией и Украиной. Путин выразил надежду, что команда Зеленского сумеет справиться с внутренними проблемами, прежде всего в экономической и социальной сферах, которые неизбежной влияют на внешнюю политику Незалежной.

До сих пор, многочисленные просчёты прежнего руководства оправдывались пресловутой «российской агрессией» и русофобия стала основной идеологией государства. Президент РФ уверен, что отношения двух стран непременно восстановятся, стоит лишь удвоить интенсивность усилий обеих сторон.

Кроме этого, российский лидер напомнил, что действия как Порошенко, так и его ближайшего окружения во многом строились вокруг получения личной выгоды и преумножения собственных капиталов. Этим и объясняется полная зависимость украинской власти от Запада, где хранится состояние Порошенко и других политиков Украины.

Путин надеется, что у Зеленского нет подобного груза и он сможет вести более независимый курс, без оглядки на мнение ЕС или Вашингтона. При этом, Владимир Владимирович утверждает, что пока никак не оценивает деятельность украинского президента, поскольку повода для этого пока не представилось.

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Автор - Мария Ремарк
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