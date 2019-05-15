Какому народу служит Зеленский? На Украине подумали внести поправки в «языковой закон»

Сегодня, 19:50 \\ Политика

Администрация президента не уточняет, что хочет менять в главном законе года.

Команда Зеленского в лице его представителя в Раде Руслана Стефанчука сообщила о намерении внести поправки в закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который в последние дни правления подписал предшественник комика-президента Пётр Порошенко.

Напомним, что националистический закон ограничил употребление всех иных языков, распространённых на территории Украины, в том числе и русского. Действие закона не распространяется на бытовое общение, а послабления разрешаются в местах проживания национальных меньшинств, где образовательный процесс может проводиться на двух или более языках.

Такие условиях не устроили русскоговорящих жителей центральной и восточной частей Украины – главных избирателей Владимира Зеленского и его партии «Слуга народа». Представитель президента отметил, что в штабе подумывают внести поправки в «языковой закон», если вокруг него продолжатся прения.

А они продолжатся и будут исходить от спекулянтов команды «Зе», считают украинцы. Ещё до своей инаугурации Зеленский назвал закон «заложником политической риторики». 25 апреля в соцсети президент Украины также показал своё незнание процесса, поскольку не смог объяснить, о каких поправках закона в Раде шлось до его инаугурации. Вероятно, команда «Зе» будет работать над снятием определённых наказаний и запретов за нарушение закона, о чём говорилось ранее. На Украине такая позиция автоматически воспринимается как пророссийская, поэтому Владимиру Зеленскому вновь поставили вопрос: какому народу он всё-таки служит?

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Автор - Олеся Куприна
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