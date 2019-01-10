Боится или усыпляет бдительность? Украина не отправит новых моряков «на убой» в Керченский пролив

Новый глава генштаба ВСУ не готов угрожать России повторными провокациями в море. С его способностью попадать в «котлы» это более чем разумно.

Украина не отправит новых моряков «на убой» в Керченский пролив. Такое неожиданно взвешенное решение принял новый глава генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак. Насколько долго Украина обещает вести себя тихо, Хомчак не объяснил, речь идет лишь о «ближайшем времени». Главнокомандующий ВСУ отметил, что страна не располагает таким количеством военных, чтобы подвергать кого-то риску.

Этим заявлением Хомчак сделал себя, чуть ли не миротворцем, в сравнении с его предшественником. Степан Полторак только и делал, что угрожал России повторным прохождение украинских кораблей через Керченский пролив. Экс-глава Минобороны обещал, что украинские суды будут находиться в водах пролива, потому что отказ от этого выглядит как отказ от Азовского моря и собственных территорий. Очевидно, что теперь фанаты Полторака уже готовят гневные речи в адрес «предавшего Родину» Хомчака.

Возникает еще один интересный вопрос: Украина боится или усыпляет бдительность РФ? С одной стороны, заявление главы генштаба ВСУ разумно, ведь предыдущая провокация в Керченском проливе закончилась задержанием 24 украинских моряков. Наказание они отбывают до сих пор, ведь зашли в территориальные воды России по приказу Порошенко.

С другой стороны, верить украинским военачальникам до конца не стоит. Слова Хомчака могут быть попыткой задобрить Россию, готовя за спиной новые незаконные маневры, ответив на которые РФ опять окажется виноватой.

Все же это радует, что Руслан Хомчак не спешит брать грех на душу и устраивать новый «котел» для военных, но уже в море. Последний раз из этого ничего хорошего не вышло. Хомчак находился в центре событий во время «Иловайского котла» в 2014 году, и поговаривают, что не смог вытащить своих солдат из окружения.