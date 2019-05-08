ЕС не признает паспорта РФ, выданные жителям Донбасса

Сегодня, 13:25 \\ Политика

Очередные антироссийские санкции будут введены Евросоюзом за якобы вмешательство Кремля в противостояние Украины и ЛДНР.

На очередном саммите ЕС, который состоится 20-21 июня в Брюсселе, будет разработана стратегия Евросоюза на ближайшие 5 лет. Кроме этого, предусматривается продление санкций против России, первоначальный срок которых заканчивается в конце июля.

Уже готов проект заявления стран-частниц форума и стало известно, за какие очередные «грехи» будет наказана РФ. Ожидается, что ЕС не признает паспорта РФ, выданные жителям Донбасса. Указ об упрощённом получении российского гражданства президент России подписал в апреле и вскоре эта процедура стартовала в Луганской и Донецкой областях.

Однако, в Евросоюзе заявляют, что этот ход противоречит «духу и целям» Минских соглашений и демонстрирует вмешательство Кремля в дела на востоке Украины. Кроме этого, Брюссель потребует освобождения украинских моряков, взятых в плен после очевидной провокации в Керченском проливе.

Аналитики отмечают непоследовательность заявлений и действий ЕС, когда вслед за разговорами о вреде антироссийских санкций для стран Евросоюза, следует очередной вал наказаний за любое действие Москвы.

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Автор - Мария Ремарк
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