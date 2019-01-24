Какие храбрые: Президент Дуда заявил, что поляки лучше русских
«В Дуде говорит историческое чувство обиды», - прокомментировал ситуацию телеведущий Соловьев.
На прошедшей в Вашингтоне пресс-конференции с Дональдом Трампом президент Польши Анджей Дуда заявил, что поляки лучше русских тем, что они более смелые и всегда сражаются до победы, несмотря не на что.
Более четырех минут польский лидер рассказывал участникам встречи, какие храбрые, ведь на протяжении существования Польши, они постоянно боролись с захватническими посылами России. Странно, как он не заявил, что именно поляки выиграли Вторую мировую войну.
Однако, при этом Дуда совершенно спокойно рассуждает о вероятных дружеских отношениях между странами.
Такое громкое высказывание в адрес российских граждан не могло пройти стороной, не получив достойного ответа. Телеведущий Владимир Соловьев отметил, что он понимает оскорбленные чувства Анджея Дуды, однако совсем не понимает, кто именно его обидел.