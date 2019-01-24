Какие храбрые: Президент Дуда заявил, что поляки лучше русских

Сегодня, 12:53 \\ Политика

«В Дуде говорит историческое чувство обиды», - прокомментировал ситуацию телеведущий Соловьев.

На прошедшей в Вашингтоне пресс-конференции с Дональдом Трампом президент Польши Анджей Дуда заявил, что поляки лучше русских тем, что они более смелые и всегда сражаются до победы, несмотря не на что.

Более четырех минут польский лидер рассказывал участникам встречи, какие храбрые, ведь на протяжении существования Польши, они постоянно боролись с захватническими посылами России. Странно, как он не заявил, что именно поляки выиграли Вторую мировую войну.

Однако, при этом Дуда совершенно спокойно рассуждает о вероятных дружеских отношениях между странами.

«Я хотел бы, чтобы Российская Федерация стала другом Польши. Она является нашим огромным соседом, игнорировать которое не имеет смысла», - констатировал президент.

Такое громкое высказывание в адрес российских граждан не могло пройти стороной, не получив достойного ответа. Телеведущий Владимир Соловьев отметил, что он понимает оскорбленные чувства Анджея Дуды, однако совсем не понимает, кто именно его обидел.

«Польский народ правда сражается замечательно, об этом свидетельствуют исторические факты, однако не нужно их переоценивать. Вспомните, что они не смогли противостоять немецкой армии в самом начале войны в 1939 году. Нужно быть объективным», - заключил журналист.
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Автор - Алена Корнеева
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