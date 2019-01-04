Не президент, а «катастрофа»: Депутат Верховной Рады высказал своё мнение о президенте

Сегодня, 12:33 \\ Политика

Депутат верил в нового президента, но был разочарован его высказываниями и поступками.

Депутат Верховной Рады Украины и лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что новый президент ведёт страну к катастрофе. Депутат отметил, что, невзирая на всю свою симпатию к президенту, он хочет видеть развитие своей страны, а не то, что с ней сейчас происходит. По мнению Рабиновича, катастрофа заключается в политике Зеленского по поводу урегулирования внутриукраинского конфликта.

Рабинович высказал своё мнение о перспективном развитии Украины. Он считает, что страна должна была стать Швейцарией Восточной Европы, связывая в торговых отношениях восток и запад, но при дальнейшей эскалации конфликта с Россией и войной на Донбассе это становится невозможным.

Ранее депутат видел в президенте надежду на изменения в стране, но со временем его ожидания на развитие страны угасали. После взаимодействия с НАТО, все надежды на многовекторную политику взаимодействия со всеми выгодными партнёрами тают на глазах.

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Автор - Дмитрий Романов
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