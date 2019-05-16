За одержимость декоммунизацией Киев не заметил, как стал посмешищем для всего мира.

Благодаря обращению посла Украины Валерия Чалого к «друзьям» из Штатов, столица его страны будет переименована с «Kiev» на «Kyiv». Обращение было направленно в совет США по географическим названиям для переименования Киева на международном уровне. Изменения будут внесены с 17 июня.

Украина в результате долгих просьб добилась выполнения одной из них. Благодаря обращению посла, Киев в очередной раз смог заявить о политике, направленной против России и всего советского. В результате переименования, столица звучит по-украински на международном уровне.

Из-за количества невыполненных просьб Украины это переименование выглядит как жалкая подачка, которую США готовы предоставить для видимой поддержки. Итогами такой деятельности является отдаление Киева от России и всех постсоветских стран невзирая на намерения Зеленского о мирных переговорах.

Переименование столицы, изменения правил написания русских фамилий, отстранение русского языка от государственного и периодические гонения выглядят как месть украинцев за Валуевский циркуляр. Но мало кто задумывается, что от этой мести страдают обычные граждане, которые всю жизнь общались на русском, живя в Украине. А теперь они вынуждены испытывать дискомфорт в коммуникации.