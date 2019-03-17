Перемирие нарушено: Израиль нанес ответный удар по сектору Газа

Сегодня, 09:50 \\ Политика

ВВС атаковали подземные укрытия палестинских боевиков на базе ХАМАС.

В ночь на четверг 13 июня Израиль нанес ответный ракетный удар по сектору Газа , после того, как с анклава днями ранее были выпущены ракета и воздушные шары, наполненные взрывчатыми веществами. Пострадавших не было, так как они были перехвачены с помощью системы ПРО «Железный купол».

Представители военно-воздушных сил Израиля также отметили, что они настроены решительно и будут продолжать жестко действовать против терактов со стороны Палестины. Получается, что заключенное в мае текущего года перемирие нарушено.

Информации о погибших или раненых, как и о вероятных разрушениях, не поступало.

Боевиков исламистского движения ХАМАС израильские граждане считают ответственными за абсолютно все жестокие действия, проводимые непосредственно с территории сектора Газа. В связи с этим, правительство Святой земли ввело запрет палестинцам на возможность выхода в море.

Отметим, что месяц назад между палестинской и израильской сторонами было заключено соглашение о прекращении огня. Перемирию предшествовали массивные удары со стороны боевиков: за одни сутки по Израилю из сектора Газа было выпущено более 400 ракет.

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Автор - Алена Корнеева
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