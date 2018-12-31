Нет санкций – нет проблем: Путин намекнул, как остановить деградацию отношений между РФ и США

Глава государства четко дал понять коллегам из Белого дома, в чем корень всех бед. Теперь ход за Вашингтоном.

Владимир Путин намекнул, как остановить деградацию отношений между РФ и США. По словам российского лидера, страны ладят все хуже и хуже из-за санкций. За несколько лет десятки решений были приняты Вашингтоном, суть которых заключается в санкционном давлении на экономику РФ. Очередные недальновидные меры были приняты, к примеру, послами ЕС еще вчера. Они продлили санкции из-за «аннексии» Крыма. В России все прекрасно понимают, откуда «растут ноги» у такого поведения со стороны Евросоюза.

Стоит отметить, что Путин никак не препятствует налаживанию отношений с Белым домом. Он дает четкие подсказки Вашингтону: нет санкций – нет проблем. Но за океаном пока что отвечают только обидами. Чего только стоит отказ США тренировать турецких военных, только потому, что Турция закупила у РФ С-400. Угрозы в адрес «Северного потока-2» и вовсе переходят границы. На днях Трамп назвал себя, чуть ли не спасителем Германии от РФ. Американский СПГ, по его словам, может спасти Берлин от «зависимости» от российского топлива.

Путин сказал свое слово, и будет продолжать курс на урегулирование отношений. Следующий шаг – за Трампом. Если он прислушается к простой истине, которую годами повторяет Кремль, ситуация во всем мире может ощутимо измениться к лучшему.