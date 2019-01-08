Бумажкой помахал - секреты всем отдал: Трамп раскрыл секретные детали договора с Мексикой

Сегодня, 21:11 \\ Политика

Трамп раскрыл секретные детали договора с Мексикой.

Проводя встречу с американскими США Дональд Трамп помахал некоей бумажкой, называя ей тем самым секретным договором с Мексикой. Журналист с отличными рефлексами успел сфотографировать бумагу в нужный момент, что дало возможность позже изучить фото и расшифровать часть распечатанных пунктов. В договоре с Мексикой было, так сказать, две части: открытая и секретная. Первая была полностью озвучена главой МИД Мексики, а вторую президент США скрыл.

А вот ловкие репортёры смогли прояснить волнующую часть. Удалось разобрать несколько положений договора, касающихся некоего убежища, и возможности Мексики стать «безопасной третьей страной». Но для этого со стороны мексиканских властей должны быть выполнены все законы.

Юридическая сила этой бумаги, отдавшей всем секреты, неизвестна. На ней виднелись подписи и.о. советника в юридических вопросах Госдепа США Марика Стринга и помощника по правовым вопросам МИД Мексики Алехандро Селорио Алькантара.

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Автор - Ярослав Петров
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