Теперь уже не Россия: США нашли новое «вселенское зло»

Сегодня, 20:27 \\ Политика

Госдеп в лице Майка Помпео переключился на Китай, и протесты в Гонконге произошли как нельзя кстати после очередного витка «торговой войны».

О коварных русских в США не перестали говорить даже после развала СССР. Россия закономерно стала преемницей бывшего социалистического государства, и удостоилась чести быть ненавидимой всеми добропорядочными американцами, включая президентов, конгрессменов и сенаторов. Однако в последнее время умы американской элиты теперь уже занимает не Россия. «Агенты Кремля» отошли на второй, если даже не на третий после международного терроризма план, поскольку Китай стал налаживать дружеские отношения с РФ, и даже сделал полшага навстречу Северной Корее.

И это стало сигналом для США. С тех пор ни один международный визит Майка Помпео не обходится без критики в адрес Поднебесной. Глава Госдепа считает программу «Один пояс – один путь» стратегическим шагом Пекина по подчинению стран-партнеров и угрозой их суверенитету. И даже нападки американцев на компанию Huawei не принесли желаемого результата – массовые увольнения не начались, темпы производства не замедлились, срывов контрактов не последовало, и американское программное обеспечение продолжило поступать в Поднебесную хоть и окольными путями. И что самое интересное – США имело одно из наиболее широких представлений на втором форуме, посвященном «Поясу и пути».

Несмотря на то, что многие эксперты уверяют, будто Помпео проводит свою политику, и его мнение – это не мнение Вашингтона, стоит вспомнить, что Трамп лично инициировал увольнение Тиллерсона с поста госсекретаря и принял на его место одиозного директора ЦРУ. Помпео и на новом поприще продолжает пользоваться старыми методами работы ЦРУ – противник просто безосновательно обвиняется, а после его вынуждают оправдываться.

Так было и с «российским вмешательством» в выборы президента США, в невиновность Кремля до сих пор практически никто не верит. И вот теперь американцы нашли «новое вселенское зло», и усердно работают над падением режима Си Цзиньпиня. По косовскому сценарию представители США начали «заигрывать» с самой свободолюбивой провинцией КНР – Гонконгом. Умело разыграв карту законопроекта об экстрадиции, газета The New York Times начала вещать о «смерти автономии», если закон, позволяющий экстрадировать преступников из Гонконга на материк, будет принят.

Эксперт, академик РАН Андрей Островский, подчеркивает, что ситуация с недавними протестами, как под копирку списана с революции «желтых зонтиков». И выгоден миллионный митинг был вовсе не Великобритании, с которой договор об автономии Гонконга будет действовать еще до 2047 года, а США. Китайские дешевые товары теснят с полок американские бренды, а дружеские контакты Цзиньпиня и Путина еще сильнее пугают американцев, которые привыкли разделять и властвовать.

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Автор - Ева Озерова
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