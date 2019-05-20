«Океан мечты»: На Украине «стёрли» Россию с лица земли

Так политики поздравили соседей с Днём России.

Российский праздник не смогли проигнорировать на западе Незалежной. Политическое Объединение «Самопомощь» своеобразно поздравило соседей с Днём России, фактически «стерев» страну с лица земли. Сделали это члены политсилы на карте, где закрасили всю территорию России характерным голубым цветом и назвали её «Океан мечты», утопив, как Атлантиду. В поздравительном слове «Самопомощь» пожелала украинцам исполнения их желаний, очевидно намекая, что русофобское население желает смерти собственным соседям.

Националистический выпад на Украине – не редкость. С трибуны Верховной Рады то и дело звучат выкрики с проклятиями в сторону России. Само наличие Океана мечты на месте сегодняшней России может быть дописано в пропагандистские методички сразу после главы о «великих украх, выкопавших Чёрное море» - в копании водоёмов они, очевидно, собираются преуспеть.

Объединение «Самопомощь» появилось в 2013 году и активно принимает участие в политической жизни страны. Её лидер – львовский городской голова Андрей Садовой, который известен своими крайне антироссийскими взглядами. «Самопомощь» ранее заявила о желании баллотироваться в Раду на ближайших выборах. По данным соцопроса, проведённого с 15 по 31 мая Центром «Социальный мониторинг» и Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко, за партию проголосовал бы 1,7% опрошенных украинцев, что недостаточно для прохождения в Раду на данный момент.