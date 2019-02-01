Мечты отставного американского генерала: Киев «вяжущий руки» Кремлю

Прибывший из Пентагона «персональный пенсионер», предупредил власти Украины о новой «угрозе» со стороны России.

Отставной генерал сухопутных войск США Бен Ходжес, известный своими русофобскими взглядами, рассказал очередную сказку-страшилку доверчивому украинскому народу. Кроме того, воспользовался предоставленным шансом, и расхвалил на все лады «лучшую армию Европы».

Со слов генерала, следующий возможный шаг со стороны России – это атака на территорию Украины со стороны Черного моря. Тем самым подчеркнув важность укрепления военно-морских сил, над которым сейчас трудятся инструкторы НАТО.

Не обошли похвалы генерала действия армии Украины на Донбассе. По заявлению Ходжеса, миссия ОБСЕ фиксирует, что подразделения ВСУ ответственно придерживаются условий прекращения огня. Оставив без внимания постоянные попытки военнослужащих Украины захватить участки серой зоны вдоль линии соприкосновения.

В том, что командуют силами ополчения на всех уровнях российские офицеры, у генерала тоже нет сомнений. По его мнению, не один человек с военным опытом не поверит, что силы республик могут действовать самостоятельно.

В целом, все сказано по заученному сценарию, ни единого доказательства Ходжес не предоставил. Из всего вышесказанного напрашивается сам собой простой вывод. Украине отведена роль «мальчика для битья», Вашингтон мечтает связать Кремлю руки, и для этого ему нужно постоянно подливать масла на тлеющие угли конфликта.