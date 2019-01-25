Обещать – не значит жениться: Зеленский просто шутил о снижении тарифов – Герус

Сегодня, 14:27 \\ Политика

Похоже, что комик в новом президенте до сих пор не умер, а украинцы сами виноваты, что приняли его «юмор» всерьез.

Позиция Владимира Зеленского так переменилась после окончания президентской гонки, что теперь напоминает пословицу: обещать – не значит жениться. Оказалось, что Зеленский просто шутил о снижении тарифов. Оправдывает своего начальника его представитель в кабмине Андрей Герус.

По словам нового экономического эксперта Украины, Зеленский шутил о тарифах, так как они высокие, а также «юморил» и на тему коррупции, в частности про схему «Роттердам+» Рината Ахметова. Вот только «прямых обещаний» от президента так и не прозвучало. Герус утверждает, что украинцы сами в «полунамеках» видят то, что хотят видеть.

Получается, что соратник Зеленского так аккуратно намекает украинцами, что они сами виноваты? Мол, услышали то, чего нет. Однако все помнят, что во время монолога на инаугурации Зеленский указывал на проблему с высокими тарифами как на одну из основных.

Вероятно, даже серьезные политические игры еще не убили в Зеленском комика, которым он всегда был. К власти пришел, а вот шутить не перестал. И теперь через свое окружение постепенно «переобувается». Герус, конечно, не мог не оправдаться, напомнив, что Зеленский уже предлагал методы снижения цен на газ. Например, увеличение добычи, инвестирование, остановка импорта и развитие экспорта топлива. Но пока что это только слова, да и без прямых поставок топлива из РФ неосуществимо. Посмотрим, будет ли также весело от шуток президента зимой, когда к газу и электроэнергии добавится платеж за отопление.

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Автор - София Волкова
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