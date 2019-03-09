Обсудить нельзя, продлить: Постпреды ЕС утвердили продление «крымских санкций» еще на год

Сегодня, 14:26 \\ Политика

Официальное подписание постановления Советом ЕС состоится 17 июня 2019 года.

В среду , 12 июня стало известно, что постоянные представители Европейского Союза утвердили продление «крымских санкций» еще на год.

Ограничительные меры против Крыма и Севастополя были введены в условиях политического непризнания факта воссоединения полуострова с РФ после госпереворота на Украине пять лет назад.

Источник в структурах ЕС отметил, что вопрос четкому рассмотрению не подвергался, а было решено воспользоваться письменной процедурой принятия. Получается, что обсудить ситуацию в возможной отмене ограничений нельзя, продлит санкции нужно срочно. И без всякого права на второй шанс.

ЕС принял политику непризнания Крыма территорией России, а соответственно и демократического волеизъявления местных жителей, обвинив Москву в ведении войн против соседнего государства. Ограничительные меры в виде экономических и политических санкций против госбанков и предприятий продлевают каждые 12 месяцев. Механизм отмены таких действий в постулате не прописан.

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Автор - Алена Корнеева
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