За Голунова «сесть» готовы: Власти стали задерживать участников запрещённого марша

Сегодня, 14:29 \\ Политика

Призыв Голунова не выходить на несанкционированное шествие не был услышан, ведь многие требовали «продолжения банкета».

Власти столицы накануне ответили отказом в проведении марша в поддержку журналиста, но это не остановило многих пришедших, не взирая на возможное наказание. Впрочем, участники запрещённого шествия наверняка, судя по комментариям в соцсетях, были уверены, что правоохранители ограничатся профилактическими беседами и обойдётся без серьёзных последствий.

Однако, спустя всего несколько минут после начала акции, полиция стала задерживать участников запрещённого марша. Причём, в автозаки отправились, как рядовые протестующие, так и известные медийные персоны.

Алексей Навальный не упустил случая мелькнуть в объективах камер в окружении «держиморд» и с радостно публиковал фото из «воронка», куда его упёк «бесчеловечный» режим. Многие поспешили назвать оппозиционера и его соратников «хайпожорами», стремящихся заработать политические очки на волне общественного протеста.

Очевидцы отмечают, что полиция старается работать сдержанно и без нужды не заламывают руки. Напротив, на некоторых видео заметно даже почтение, с которым правоохранители отправляют в автозак задержанных.

Показательно, что сам Иван Голунов вчера призвал отказаться от выхода на несанкционированное шествие, а провести День России дома с семьёй. Но инерцию некоторых остановить было невозможно и они, пожелав продлить «праздник непослушания», готовы были сесть в зарешёченные машины.

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Автор - Мария Ремарк
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