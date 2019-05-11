Юридическое кумовство: Зеленский раздает места в Раде «по знакомству»

Президент нарушил обещание не назначать «по дружеским связям» и продолжает окружать себя политическими непрофессионалами.

Пребывая на посту главы украинского государства менее месяца, Владимир Зеленский уже успел настроить против себя не только парламентариев, которые были лишены «насиженной» власти, но и обычный народ, которому он обещал прозрачную систему правления. Очередную волну народного негодования поднял факт того, что Зеленский раздает места в Раде не по здравой оценке возможностей претендента, а «по знакомству».

Юридическое кумовство подтверждают недавнее резонансное кадровое назначение. Службу внешней разведки возглавил Владислав Бухарев. Странность такого решения заключается в том, что господин Бухарев, будучи экс-начальником налоговой полиции, является соседом нового главы государства и в Крыму, и в Киеве. Смущает еще и тот факт, что жена новоизбранного начальника СВР является сценаристом Квартала 95 на протяжении многих лет.

Можно предположить, что Зеленского и Бухарева объединяют не только профессиональные отношения.

Другим сомнительным персонажем, попавшим в политику, вероятно, совершенно неслучайно, является Михаил Радуцкий. Он основатель клиники «Борис», где будучи кандидатом в президенты Владимир Зеленский проходит проверку на употребление запрещенных веществ. Весьма странным кажется то, что после удачного прохождения теста Зеленским, хозяин клиники так быстро поднялся по карьерной лестнице, да прямо в депутаты.

Многих волнует вопрос, сколько еще будет «вычищено» госструктур ради выгодных «кумов и сватов» нового президента Украины. Вероятно, действия пока еще не сильно опытного руководителя может нанести политике страны весьма тяжелые последствия.