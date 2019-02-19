Провокации будут стоить языка - Кадыров поставил точку в инциденте на границе Дагестана

Сегодня, 11:00 \\ Политика

Интернет-троллям лучше оставить свое мнение при себе, а чеченский и дагестанский народ всегда будут братскими, заключил глава Чеченской Республики.

Рамзан Кадыров поставил точку в инциденте на границе Дагестана. Глава Чеченской Республики четко объяснил, что провокации между республиками и в соцсетях будут стоить разжигателям языка и пальцев. Кадыров просит не реагировать на попытки развязывания конфликта, так как и чеченский, и дагестанский народы для него братские. Политик всегда готов помочь своим братьям, к чему призывал и его отец.

Ранее на границе Дагестана и Чечни произошли столкновения из-за таблички. Дагестанские рабочие убрали дорожный указатель «Чеченская Республика — Шелковской район», установленный чеченцами на выезде из Кизляра (Дагестан). Никакая договоренность о границе между республиками нарушена не была – Чечня установила табличку на своей территории. Но вместе с тем дагестанцы расценили это как посягательство на свою территорию. Во время стычек были задержаны около 10 человек. Основная их масса провинилась не столько провокациями, сколько обычным хулиганством в состоянии алкогольного опьянения.

Глава Дагестана Владимир Васильев и Рамзан Кадыров полностью солидарны в данном вопросе. Васильев сообщил, что вопрос административных границ будет решаться с упором на пожелания граждан обеих сторон. Кадыров подчеркнул, что Чечня установила знак исключительно в целях охраны своей границы.

Член чеченского парламента Магомед Даудов пообещал вернуть указатель на его законное место. Полиция тем временем ищет тех, кто самовольно его демонтировал.

Установление четких границ между Дагестаном и Чечней должно было произойти этой весной, как договаривались главы республик еще в январе. Однако в апреле процесс обсуждения поставили на паузу. До 15 декабря Дагестан намерен закрыть вопрос о границах с Чечней, Ставропольским краем и Калмыкией.

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Автор - София Волкова
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