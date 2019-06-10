Чистка «слабовиков»: Развал «дела Голунова» может избавить Путина от зарождения майдана в России

Указ президента о присвоении генеральских званий ряду офицеров МВД может свидетельствовать о спецоперации с арестом журналиста.

Вчера вечером нескольким высшим офицерам и генералам МВД были присвоены очередные звания и вполне вероятно, вскоре они могут занять новые должности, которые освободятся после увольнения провинившихся по делу Ивана Голунова.

В истории с арестом журналиста и попыткой обвинить его по тяжёлой статье слишком много ляпов и несуразиц, которые наталкивают на мысль в не случайности происходившего.

К тому же, реакция власти на общественный протест была непривычно очень скорой и решительной. Шутка Ивана Урганта о «самом коротком домашнем аресте в истории» ярко подчеркнула демонстративность происходящего.

Было хорошо заметно, что в унисон с действиями условного Кремля блестяще сработали государственные СМИ, постоянно упиравших на необходимости тщательного непредвзятого расследования действий силовых органов, которые быстро были общественностью переименованы в «слабовиков» из-за своих топорных действий. Как бы то ни было, но блестящая операция была подготовлена и проведена, как полагают, под руководством повышенных в званиях силовиков.

В результате, когда «полетели головы» высоких чиновников МВД, а сам фигурант оказался на свободе, многих удивила не столько скоротечность процесса, сколько готовность власти показать своё желание прислушаться к народному голосу.

Вполне понятно, что замена «грязных» полицейских на «чистых», поможет отчасти погасить протестные настроения и создать иллюзию положительных изменений в стране.

Даже руководители оппозиционных медиа рассказывают о личном контроле Путиным «дела Голунова» и прозрачно намекают, что президент сыграл не последнюю роль в исходе нашумевшей истории. Очевидно, что развал этого процесса может избавить Кремль от зарождения майдана в России, о котором определённые силы заговорили с новым энтузиазмом.

В краткосрочной перспективе это может оказаться эффективным, но не избавит президента от неудобных вопросов в ходе «Прямой линии». Однако, теперь ему есть, что ответить критикам: невиновный на свободе, чистка рядов МВД проведена, а случившийся инцидент свидетельствует, как об «отдельных недостатках», так и о стремлении власти бороться с ними.