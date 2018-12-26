Верховная Рада Украины: Некоторые лжеминирования в России - дело украинцев

Неожиданное признание в совершении согражданами уголовных преступлений сделал Антон Геращенко, бывший советник министра внутренних дел Украины.

Депутат признался, что украинцы нередко «атакуют» подобным образом Россию, но делают это исключительно в ответ на подобные действия. В действиях своих сограждан Геращенко не усматривает ничего противозаконного, ведь, со слов депутата, идет противостояние с Российской Федерацией. Какие-то лжеминирования делают российские граждане, какие-то украинские, интернет обезличил людей, подытожил депутат Рады.

С начала года, ложные телефонные звонки о минировании начали поступать на телефоны оперативных частей МВД по всей территории России. Подобная ситуация уже была более года назад, тогда она охватила 75 субъектов РФ, более двух миллионов человек были эвакуированы из общественных мест. Ни один звонок так и не подтвердился.

За заведомо ложное сообщение об акте терроризма в УК РФ статьей 207 предусмотрено наказание от штрафа в размере 500 тыс рублей, до лишения свободы на срок до 10 лет.